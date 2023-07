(Alliance News) - La ministre britannique des affaires et du commerce, Kemi Badenoch, a signé l'adhésion du Royaume-Uni à un important bloc commercial indo-pacifique, ce qui rapproche les entreprises britanniques de la possibilité de vendre à un marché de 500 millions de personnes avec moins de barrières.

Mme Badenoch a signé dimanche en Nouvelle-Zélande le protocole d'adhésion à l'accord global et progressif pour le partenariat transpacifique.

La Grande-Bretagne est le premier nouveau membre et la première nation européenne à rejoindre le bloc - composé de l'Australie, du Brunei, du Canada, du Chili, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de Singapour et du Viêt Nam - depuis sa formation en 2018.

Il s'agit de l'accord commercial le plus important conclu par la Grande-Bretagne depuis qu'elle a quitté l'UE, qui réduit les droits de douane pour les exportateurs britanniques vers un groupe de nations qui, avec l'adhésion du Royaume-Uni, auront un produit intérieur brut combiné de 12 000 milliards de livres sterling, soit 15 % du PIB mondial, selon les responsables.

La signature est la confirmation officielle de l'accord d'adhésion du Royaume-Uni, qui a été conclu en mars après deux ans de négociations.

La Grande-Bretagne et les 11 autres membres du CPTPP entament à présent les travaux de ratification de l'accord, ce qui, au Royaume-Uni, impliquera un examen parlementaire et l'adoption d'une législation permettant son entrée en vigueur.

Les fonctionnaires estiment que l'accord entrera en vigueur au cours du second semestre 2024, date à laquelle le Royaume-Uni deviendra un membre votant du bloc et où les entreprises pourront en bénéficier.

Avant de prendre la plume à Auckland aux côtés des ministres des pays membres du CPTPP, M. Badenoch a déclaré : "Je suis ravi d'être ici, au Royaume-Uni : "Je suis ravi d'être ici en Nouvelle-Zélande pour signer un accord qui donnera un grand coup de pouce aux entreprises britanniques, qui se traduira par des milliards de livres sterling d'échanges commerciaux supplémentaires et qui ouvrira d'immenses possibilités et un accès inégalé à un marché de plus de 500 millions de personnes.

"Nous utilisons notre statut de nation commerçante indépendante pour rejoindre un bloc commercial passionnant, en pleine croissance et tourné vers l'avenir, qui contribuera à la croissance de l'économie britannique et renforcera les centaines de milliers d'emplois que les entreprises appartenant au CPTPP soutiennent déjà dans tout le pays.

Bien que la plupart des détails aient été convenus au début de l'année, les conditions d'adhésion du Royaume-Uni seront publiées dimanche.

Il s'agit notamment des engagements pris par le Royaume-Uni à l'égard des autres pays en matière d'accès au marché.

À l'occasion de la signature, le gouvernement a publié des chiffres montrant que les entreprises ayant leur siège au sein du CPTPP employaient un travailleur britannique sur 100 en 2019, soit plus de 400 000 emplois dans tout le pays.

L'adhésion au groupe commercial devrait renforcer cette relation d'investissement.

Bien que le Royaume-Uni ait déjà conclu des accords commerciaux avec les membres du CPTPP, à l'exception de la Malaisie et de Brunei, les fonctionnaires ont déclaré que l'accord approfondirait les arrangements existants, 99 % des exportations actuelles de marchandises britanniques vers le bloc étant éligibles à des droits de douane nuls.

Les producteurs laitiers bénéficieront d'opportunités d'exportation vers le Canada, le Chili, le Japon et le Mexique, tandis que les producteurs de bœuf, de porc et de volaille obtiendront un meilleur accès au marché mexicain, selon les fonctionnaires.

Mais les critiques affirment que l'impact sera limité, les estimations officielles suggérant que l'accord n'ajoutera que 1,8 milliard de livres sterling par an à l'économie après 10 ans, ce qui représente moins de 1 % du PIB du Royaume-Uni.

L'accord s'inscrit dans la continuité de la politique post-Brexit de "basculement" vers l'Indo-Pacifique, qui devrait abriter près de la moitié des consommateurs de la classe moyenne mondiale d'ici à 2035.

Les conservateurs étant à la traîne des travaillistes dans les sondages avant les élections générales prévues l'année prochaine, il n'est pas certain que le prochain gouvernement se concentrera autant sur l'Indo-Pacifique que sur le rétablissement des liens avec l'UE, mis à mal par le Brexit.

Le mois dernier, le secrétaire d'État aux affaires étrangères David Lammy a déclaré que les conservateurs étaient "malhonnêtes" en affirmant que l'adhésion au CPTPP compenserait les pertes commerciales en Europe.

Les responsables annoncent le CPTPP comme une alternative à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans un système commercial international de plus en plus fragmenté.

Ian Stuart, directeur général de HSBC UK Bank PLC, qui fait partie de HSBC Holdings PLC, a déclaré : "L'adhésion officielle du Royaume-Uni au CPTPP marque une étape importante pour le commerce britannique, permettant aux entreprises britanniques ambitieuses d'entrer en contact avec les marchés de croissance les plus passionnants du monde pour les start-ups, l'innovation et la technologie".

Selon l'Institute of Export and International Trade (Institut de l'exportation et du commerce international), les bottes Ugg australiennes, les kiwis néo-zélandais, les myrtilles chiliennes et le sirop d'érable canadien figurent parmi les produits de consommation courante provenant des pays du CPTPP qui deviendront moins chers pour les consommateurs britanniques grâce à l'accord.

Son directeur général, Marco Forgione, a déclaré : "Du whisky aux confiseries, en passant par les voitures, les bijoux et les vêtements, la suppression des droits de douane permettra aux consommateurs du bloc indo-pacifique d'accéder plus facilement à nos meilleurs produits britanniques.

"Cet accord présente l'avantage supplémentaire de renforcer les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement au sein du bloc.

"Depuis que le Royaume-Uni a annoncé son intention d'adhérer au CPTPP, de nombreux autres pays cherchent à le faire. Cela signifie que l'accès au marché et les avantages potentiels continueront d'augmenter de manière significative dans les années à venir.

Après l'adhésion du Royaume-Uni, l'attention pourrait se porter sur d'autres nouveaux membres potentiels, les candidatures de la Chine et de Taïwan étant susceptibles de provoquer des tensions.

Les défenseurs de la nature et les syndicats ont déclaré que l'accord permettrait le commerce d'environnements qui nuisent à l'environnement et présentent des risques pour les travailleurs.

Angela Francis, directrice des solutions politiques au sein du groupe de protection de la nature WWF-UK, a déclaré que le gouvernement "permettait sciemment le commerce de produits qui font des ravages dans notre monde naturel".

Paul Nowak, secrétaire général du TUC, a déclaré que l'accord pourrait conduire à donner la priorité aux profits des multinationales plutôt qu'à des politiques telles que l'augmentation du salaire minimum et la privatisation de l'énergie.

"Ce pacte commercial du Pacifique est néfaste pour les travailleurs du pays et de l'étranger. Une fois de plus, les ministres conservateurs ont fermé les yeux sur des violations flagrantes des droits de l'homme et des droits des travailleurs dans leur quête d'accords commerciaux", a-t-il ajouté.

La Chambre de commerce britannique a toutefois salué cette décision en déclarant que l'adhésion serait "une bonne nouvelle pour les entreprises britanniques".

William Bain, responsable de la politique commerciale à la BCC, a déclaré : "L'adhésion prochaine du Royaume-Uni à ce bloc commercial porte à 12 le nombre de pays qui représentent 15 % de la production économique mondiale.

"Il ouvrira de nouvelles perspectives à nos entreprises en matière d'investissements entrants et sortants avec les 11 autres pays à partir du second semestre de l'année prochaine".

