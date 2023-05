La plus grande banque européenne a enregistré un bénéfice avant impôts de 12,9 milliards de dollars pour le premier trimestre clos en mars, contre 4,2 milliards de dollars un an plus tôt.

Les résultats ont été supérieurs à l'estimation moyenne de 8,64 milliards de dollars de 17 analystes compilés par HSBC.

La banque londonienne a annoncé le premier d'un nouveau cycle de rachats d'actions ainsi que des résultats pouvant atteindre 2 milliards de dollars.