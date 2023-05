Le bénéfice de Lloyds bondit de 46% ; le chiffre d'affaires de Flutter augmente de 54%.

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à ouvrir mercredi en hausse avant l'annonce de la décision sur les taux d'intérêt américains, avec des mises à jour principalement positives de la part des sociétés à grande capitalisation de Londres.

Le marché se concentre sur la Réserve fédérale américaine, qui devrait annoncer sa dernière décision sur les taux d'intérêt à 19h00 BST.

Le marché s'attend à une nouvelle hausse de 25 points de base, portant le taux cible de 5,00 % à 5,25 %. La banque centrale américaine devrait ensuite interrompre son cycle de hausse des taux.

"Il est possible que la Fed laisse les taux inchangés, mais cela pourrait indiquer aux marchés que la banque centrale s'inquiète de la stabilité du système bancaire américain, compte tenu de l'effondrement d'hier", a déclaré Michael Hewson de CMC Market.

Les actions à New York ont chuté mardi, alors que de nouvelles inquiétudes dans le secteur bancaire ont fait baisser les actions des banques régionales, les actions des banques de premier ordre ayant également souffert. Bank of America a perdu 3,0 %, tandis que Wells Fargo a clôturé en baisse de 3,9 %. JP Morgan Chase, l'acquéreur de First Republic Bank, a chuté de 1,6 %.

Au Royaume-Uni, Lloyds Banking a annoncé un bond de 46 % de son bénéfice au premier trimestre. Barratt Developments a déclaré qu'elle était en bonne voie pour répondre aux attentes du marché en matière de bénéfices annuels.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 37,0 points, 0,5%, à 7 810,03

Hang Seng : en baisse de 1,6 % à 19 619,44

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 1,0 % à 7 197,40

DJIA : clôture en baisse de 367,17 points, soit 1,1%, à 33 684,53

S&P 500 : clôture en baisse de 48,29 points, soit 1,2%, à 4 119,58

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 132,09 points, soit 1,1%, à 12 080,51

EUR : en hausse à 1,1019 USD (1,0986 USD)

GBP : hausse à 1,2489 USD (1,2463 USD)

USD : baisse à JPY135,96 (JPY136,55)

Or : en hausse à 2 015,07 USD l'once (2 011,85 USD)

(Brent : en baisse à 75,25 USD le baril (76,17 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi sont encore à venir :

Les vacances de la fête du travail en Chine se poursuivent. Marchés financiers fermés.

Jour de commémoration de la Constitution au Japon. Marchés financiers fermés.

11:00 CEST Chômage dans l'UE

07:00 EDT US MBA enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires

08:15 EDT Rapport national sur l'emploi ADP (États-Unis)

09:45 EDT US S&P Global services PMI

10:00 EDT US ISM services PMI

14:00 EDT Décision sur les taux d'intérêt aux Etats-Unis

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a annoncé son intention de réformer les règles de cotation au Royaume-Uni afin d'attirer un plus grand nombre d'entreprises, d'encourager la concurrence et d'améliorer le choix des investisseurs. La FCA a déclaré qu'elle proposait des changements "significatifs" au règlement de cotation, y compris le remplacement des segments de cotation standard et premium existants par une catégorie unique pour les actions de sociétés commerciales. L'organisme de surveillance financière a déclaré qu'une catégorie unique d'actions supprimerait les conditions d'éligibilité qui peuvent décourager les entreprises en phase de démarrage, serait plus permissive en ce qui concerne les structures d'actions à deux classes et supprimerait les votes obligatoires des actionnaires sur les transactions telles que les acquisitions, afin de réduire les frictions pour les entreprises.

Le nombre de nouveaux logements britanniques enregistrés pour être construits au cours du premier trimestre de cette année a chuté de 40 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon un organisme industriel. Le National House Building Council (NHBC) a déclaré que 27 673 nouveaux logements avaient été enregistrés pour être construits au cours du premier trimestre 2023. Le NHBC détient une part de 70 à 80 % du marché britannique des garanties. Ses chiffres indiquent le stock de nouvelles propriétés dans le pipeline, car les maisons sont enregistrées auprès du NHBC avant d'être construites.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg relève HSBC à "acheter" (hold) - objectif de prix 780 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Lloyds Banking a déclaré que les revenus nets d'intérêts ont augmenté de 18% pour atteindre 3,43 milliards de livres sterling au premier trimestre, contre 2,90 milliards de livres sterling l'année précédente. Elle est passée d'une perte de 2,11 milliards de livres l'année précédente à un revenu total positif de 9,31 milliards de livres. Sur une base sous-jacente, le revenu net a augmenté de 15 %, passant de 4,03 milliards de livres sterling à 4,65 milliards de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a fait un bond de 46 %, passant de 1,54 milliard de livres sterling à 2,26 milliards de livres sterling. Les dépôts des clients ont diminué de 2,2 milliards de livres sterling pour atteindre 473,1 milliards de livres sterling. Cela "inclut une réduction des soldes des comptes courants de détail de 3,5 milliards de livres, en partie due aux sorties saisonnières des clients, y compris les paiements d'impôts, l'augmentation des dépenses et un marché plus concurrentiel", a déclaré Lloyds, notant que cela a été partiellement compensé par des augmentations de dépôts dans la banque commerciale. Pour ce qui est de l'avenir, Lloyds a confirmé ses prévisions annuelles d'une marge d'intérêt nette bancaire supérieure à 305 points de base et d'un rendement des capitaux propres tangibles d'environ 13 %.

Le constructeur de maisons Barratt Developments a fait le point sur la période allant du 1er janvier au 31 avril, avant la clôture de son exercice le 30 juin. La société a déclaré qu'elle était désormais entièrement vendue à terme pour l'exercice 2023, grâce à une amélioration des taux de vente. Les réservations privées nettes par point de vente actif par semaine moyenne étaient de 0,65, contre 0,93 l'année précédente. Barratt prévoit de réaliser un bénéfice avant impôt ajusté conforme aux attentes actuelles du marché, soit 876,8 millions de livres sterling. Les transactions pour l'ensemble de l'année sont conformes aux attentes du conseil d'administration et Barratt reste en bonne voie pour achever entre 16 500 et 17 000 logements, dont environ 750 en coentreprise.

La société de jeux d'argent Flutter Entertainment a fait état d'un bon début d'année 2023, avec des revenus au premier trimestre en hausse de 54 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 2,41 milliards de livres sterling. Le nombre moyen de joueurs mensuels a augmenté de 30 % pour atteindre 12,3 millions, avec une forte croissance de la clientèle récréative dans toutes les divisions. La division américaine de l'entreprise a enregistré une croissance de 92 % de son chiffre d'affaires. "Nous avons ajouté plus de 1,5 million de clients [aux États-Unis] au cours du trimestre, et nous restons le leader incontesté du marché. Nos paris sportifs aux États-Unis, d'une valeur de 10,9 milliards de dollars, ont représenté près de 60 % du total des enjeux des paris sportifs du groupe", a déclaré le directeur général Peter Jackson. Suite à l'approbation des actionnaires lors de sa récente assemblée générale annuelle, Flutter, dont le siège est à Dublin, s'attend à ce que sa nouvelle cotation aux États-Unis ait lieu à la fin du quatrième trimestre.

ENTREPRISES - FTSE 250

Aston Martin Lagonda a confirmé ses prévisions annuelles lors de la publication de ses résultats pour le premier trimestre. Le constructeur de voitures de sport de luxe a déclaré que le chiffre d'affaires avait augmenté de 27 % en glissement annuel, passant de 232,7 millions de livres sterling à 295,9 millions de livres sterling, les ventes au détail dépassant les ventes en gros. "Depuis le début de l'année, nous avons continué à enregistrer une forte demande sur l'ensemble de notre gamme de produits, notre gamme actuelle de voitures de sport étant pratiquement épuisée pour l'année", a déclaré le président exécutif Lawrence Stroll. La perte avant impôts est passée de 111,6 millions de livres sterling à 74,2 millions de livres sterling, grâce notamment à la baisse des charges financières nettes. Ses prévisions pour 2023 sont inchangées par rapport au 1er mars, avec une croissance "significative" des bénéfices attendue, grâce à des volumes plus importants et une marge brute plus élevée dans les véhicules de base et les véhicules spéciaux. "Nous prévoyons une croissance significative en glissement annuel et un flux de trésorerie disponible positif au second semestre", a ajouté Aston Martin.

AUTRES ENTREPRISES

Gym Group a engagé Will Orr comme nouveau directeur général. Will Orr vient de Times Media, qui publie les journaux Times et Sunday Times, et il a précédemment occupé des postes de directeur général chez RAC et British Gas. "Will apporte des compétences et une expérience précieuses en matière de croissance axée sur la clientèle dans les entreprises d'adhésion, en particulier par le biais de stratégies de croissance numérique, qui sont parfaitement adaptées à la réalisation de nos ambitions stratégiques pour l'entreprise", a déclaré John Treharne, président du conseil d'administration.

Le détaillant de vêtements Superdry a pris note mardi d'un article de presse concernant une éventuelle levée de fonds par l'entreprise. La société confirme qu'elle est en discussion positive avec "certains investisseurs institutionnels et autres" au sujet d'un projet de levée de fonds pouvant aller jusqu'à environ 20 % de son capital social émis. Le fondateur et directeur général Julian Dunkerton a l'intention de "participer de manière significative" à la levée de fonds et de fournir un "engagement de souscription important, reflétant sa confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise", a déclaré Superdry, ajoutant qu'une annonce supplémentaire serait faite en temps voulu "le cas échéant".

