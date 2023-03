Le chef de la BoE déclare que le système financier britannique pourrait être "vulnérable" à la volatilité

(Alliance News) - La Banque d'Angleterre a insisté sur la solidité du système bancaire britannique, mais a admis que tout "impact durable" sur les coûts de financement des banques pourrait nuire à la stabilité financière du pays.

Cette déclaration fait suite à la faillite des banques américaines Silicon Valley Bank et Signature Bank, qui n'ont pas été en mesure de lever les fonds nécessaires pour payer les épargnants ayant rapidement retiré leur argent de la banque.

Les activités britanniques de SVB ont été sauvées par HSBC Holdings PLC dans le cadre d'une vente qui n'a coûté qu'une livre sterling au début du mois.

Dans une lettre adressée à la commission du Trésor, le gouverneur de la banque, Andrew Bailey, a souligné que le Royaume-Uni restait à l'écart des problèmes bancaires des États-Unis.

M. Bailey s'est exprimé en ces termes : "La perte de confiance dans la SVB UK et les retraits importants de dépôts qu'elle a subis sont dus en fin de compte aux problèmes rencontrés par sa maison mère américaine.

"Le système bancaire britannique continue de résister, en maintenant des positions solides en termes de capital et de liquidités.

M. Bailey a souligné que les banques britanniques étaient moins dépendantes de certaines obligations que les banques américaines et qu'elles avaient un éventail plus diversifié de déposants, contrairement à SVB qui se concentrait sur les prêts au secteur de la technologie et de l'innovation et qui avait un important portefeuille d'obligations à long terme.

Il a ajouté : "Les expositions directes des banques et des assureurs britanniques à d'autres banques régionales américaines sont négligeables. SVB était la seule banque régionale américaine implantée au Royaume-Uni".

Néanmoins, la banque a averti qu'une plus grande volatilité sur les marchés financiers, en particulier les récentes baisses brutales du prix des actions des banques, pourrait exposer les faiblesses du système financier britannique.

La lettre se lit comme suit : "Il reste des canaux par lesquels la stabilité financière du Royaume-Uni pourrait être affectée, y compris tout impact durable sur les coûts de financement des banques et la possibilité que ceux-ci augmentent le coût de l'emprunt pour les ménages et les entreprises britanniques.

"Et si la volatilité élevée des marchés et les mouvements brusques des prix des actifs persistent, cela pourrait déclencher la cristallisation des vulnérabilités de la finance de marché précédemment identifiées par le Comité de politique financière".

L'effondrement de la SVB et les difficultés bancaires plus générales soulignent l'importance de s'assurer que les banques sont bien capitalisées contre les risques liés à l'évolution des taux d'intérêt, a déclaré M. Bailey.

Le Comité de politique monétaire de la Banque doit rendre sa dernière décision sur les taux d'intérêt jeudi.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.