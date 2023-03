Le gouvernement britannique fait des pieds et des mains pour décrocher le rachat de la branche britannique de SVB

(Alliance News) - Un certain nombre d'acheteurs potentiels tournent autour du créancier en faillite Silicon Valley Bank UK.

Le chancelier Jeremy Hunt a déclaré que le gouvernement britannique "travaillait à un rythme soutenu" sur un plan visant à empêcher les entreprises touchées de faire faillite, ce qui pourrait impliquer un accord de reprise privé d'urgence.

Une enquête menée auprès de 31 fonds de capital-risque, qui détiennent des milliers d'investissements dans des entreprises technologiques et scientifiques britanniques, a révélé que 34 % des entreprises de leur portefeuille, soit 336 entreprises, ont des comptes auprès de la banque.

Plus de 200 d'entre elles sont désormais confrontées à un risque de trésorerie à court ou à long terme, selon les données de la BVCA, l'organisme sectoriel représentant les investisseurs en capital-risque.

Environ 2,5 milliards de livres sterling de capitaux provenant de ces entreprises sont bloqués chez le créancier.

On craint que de nombreuses autres entreprises ne soient touchées, le journal Times rapportant que plus de 3 000 entreprises ont déposé environ 7 milliards de livres sterling auprès de la filiale britannique.

La Silicon Valley Bank, société mère basée en Californie, a implosé et ses actifs ont été saisis par les autorités de régulation américaines vendredi, ce qui constitue la plus grande faillite d'une banque depuis la crise financière de 2008.

La Banque d'Angleterre a ensuite ordonné la mise en faillite de sa filiale britannique dans la nuit de dimanche à lundi.

Les géants bancaires HSBC Holdings PLC et JPMorgan Chase & Co figurent parmi les parties qui envisagent de racheter les activités britanniques de la banque, a rapporté Sky News. Toutes deux ont refusé de faire des commentaires.

Oaknorth Bank, un créancier commercial fondé par l'ancien donateur conservateur Rishi Khosla, était également en pourparlers de rachat, selon l'agence de presse PA.

La Bank of London et l'ADQ, véhicule d'investissement soutenu par l'État d'Abu Dhabi, ont également manifesté leur intérêt, selon Sky.

Les discussions se sont poursuivies dans la soirée, les responsables s'efforçant de trouver un repreneur avant la date limite d'insolvabilité.

M. Hunt a prévenu que les secteurs de la technologie et de la science étaient exposés à un "risque sérieux", mais il a affirmé que le système financier britannique dans son ensemble n'était pas menacé.

Il a ajouté que le gouvernement et la Banque d'Angleterre cherchaient également des moyens d'offrir une bouée de sauvetage temporaire aux entreprises touchées par la faillite de la banque, créancier de "certaines de nos entreprises les plus prometteuses et les plus excitantes".

S'exprimant lors des émissions politiques du dimanche matin, il a déclaré : "Le premier ministre et moi-même, ainsi que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, sommes absolument déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger l'avenir de ces entreprises très, très importantes.

"Nous voulons trouver un moyen de minimiser ou, si possible, d'éviter toute perte pour ces entreprises incroyablement prometteuses.

"Ce que nous ferons, c'est présenter très rapidement un plan visant à garantir qu'elles puissent répondre à leurs besoins de trésorerie opérationnelle.

Le chancelier a refusé de dire si le gouvernement garantirait 100 % des dépôts des entreprises.

Seuls 85 000 GBP de dépôts de clients individuels seront protégés par le système britannique d'assurance des dépôts, ce qui signifie que de nombreux clients ont subi des pertes importantes sans intervention du gouvernement.

La chancelière fictive Rachel Reeves a souligné l'urgence de la situation, notant que lorsque les marchés s'ouvriront lundi, de nombreuses entreprises ne sauront pas si elles peuvent payer leur personnel ou leurs fournisseurs.

Elle a déclaré : "Il faut que nous ayons demain matin des nouvelles des entreprises : "Il faut que le gouvernement nous dise demain matin comment il va les protéger. Qu'il s'agisse d'une garantie ou d'une collaboration avec le gouvernement américain pour sauver la Silicon Valley Bank, il y a différentes réponses à ce problème.

"Nous ne pouvons pas laisser la communauté des start-up britanniques payer le prix de cette faillite bancaire, car c'est l'économie britannique qui en fera les frais en fin de compte.

"J'invite le gouvernement à ne pas se contenter de proposer des paroles chaleureuses, mais à présenter des plans spécifiques."

M. Sunak, qui s'est adressé aux journalistes qui l'accompagnaient aux États-Unis, a déclaré que le gouvernement reconnaissait "l'anxiété et les inquiétudes des clients de la banque" et qu'il "veillait à ce que nous puissions travailler pour trouver une solution qui permette de décrocher les liquidités opérationnelles et les besoins de trésorerie des gens".

Il a réaffirmé qu'il n'y avait pas de "risque de contagion systémique" et a refusé de "se lancer dans des spéculations" lorsqu'on lui a demandé si un plan d'urgence pour couvrir les dépôts était envisagé.

Le premier ministre, qui a été tenu au courant de la situation par le chancelier tout au long de son vol vers San Diego, a soutenu le gouverneur de la Banque d'Angleterre, répondant "oui" à la question de savoir si Andrew Bailey supervisait un environnement réglementaire solide pour les banques britanniques.

Les représentants de l'industrie technologique ont été convoqués à une table ronde d'urgence avec le secrétaire au Trésor, Andrew Griffith, samedi.

Le directeur général de la BVCA, Michael Moore, a déclaré : "Les implications immédiates pour l'écosystème de la technologie et du capital privé au sens large sont considérables. Il s'agit de nombreux emplois hautement qualifiés".

La Silicon Valley Bank a été placée sous le contrôle du gouvernement américain vendredi, après avoir été touchée par une crise du capital et une ruée sur les banques.

La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a déclaré qu'elle travaillait avec les régulateurs pour protéger les déposants américains, mais a exclu tout renflouement majeur.

Par Sophie Wingate, correspondante politique de l'AP

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.