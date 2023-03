Les actions en forte baisse sur fond de liquidation du secteur bancaire

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres étaient profondément dans le rouge à la mi-journée vendredi, les banques cotées à Londres pesant sur le FTSE 100 après une forte vente de leurs homologues outre-Atlantique jeudi.

Le marché montrait également des signes de nervosité avant le rapport sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis à 1330 GMT. Des signes de vigueur du marché du travail seraient interprétés comme une mauvaise nouvelle pour les marchés, car ils pourraient encourager la Réserve fédérale américaine à procéder à une augmentation plus agressive des taux d'intérêt lors de sa réunion de mars.

L'indice FTSE 100 a perdu 128,49 points, soit 1,6 %, à 7 751,49. Le FTSE 250 a perdu 359,01 points, soit 1,8 %, à 19 333,89, et l'AIM All-Share a perdu 13,16 points, soit 1,6 %, à 836,51.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 1,7 % à 775,89, le Cboe UK 250 était en baisse de 2,0 % à 16 952,21, et le Cboe Small Companies était en baisse de 1,7 % à 16 952,21.

La livre était cotée à 1,2002 USD à la mi-journée vendredi à Londres, en hausse par rapport à 1,1926 USD à la clôture jeudi.

La livre a été soutenue par de nouvelles données de l'Office des statistiques nationales vendredi matin, qui ont montré que l'économie britannique a connu une croissance légèrement plus rapide que prévu au début de l'année 2023.

Le produit intérieur brut a augmenté de 0,3 % en janvier, selon une estimation de l'ONS, après avoir diminué de 0,5 % en décembre. Le consensus du marché cité par FXStreet n'attendait qu'une hausse de 0,1 % du PIB.

A Londres, les banques ont été parmi les moins performantes à la mi-journée après que des signes de difficultés chez un important créancier américain aient suscité des inquiétudes sur l'ensemble du secteur bancaire.

HSBC a perdu 4,7 %, Standard Chartered 3,6 %, Barclays 3,5 %, NatWest 2,8 % et Lloyds 2,9 %.

Les actions du créancier SVB Financial, axé sur la Silicon Valley, se sont effondrées de 60 % jeudi, et ont continué à chuter après les heures de cotation, à la suite de l'annonce, la veille au soir, de la perte de 1,8 milliard d'USD lors de la vente de titres destinés à lever des fonds.

Cette baisse massive s'est répercutée sur le secteur financier, la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase, terminant la journée en baisse de 5,4 %. Bank of America et Wells Fargo ont toutes deux chuté de 6,2 %, tandis que Citigroup a perdu 4,1 %. Vendredi, avant la mise sur le marché, JPMorgan et BoA étaient toutes deux en baisse de 0,3 %. Wells Fargo et Citigroup étaient toutes deux en baisse de 0,4 %.

Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, a expliqué que dans un secteur fortement interconnecté comme celui de la banque, il n'est "pas si facile" de compartimenter ce type d'événements, qui "laissent souvent entrevoir des vulnérabilités dans le système au sens large".

"De nombreuses banques détiennent d'importants portefeuilles d'obligations et la hausse des taux d'intérêt leur fait perdre de la valeur. La situation de SVB nous rappelle que de nombreuses institutions sont assises sur d'importantes pertes non réalisées sur leurs avoirs en titres à revenu fixe", a-t-il déclaré.

Dans le FTSE 250, FirstGroup a augmenté de 1,9 % après avoir relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année grâce à l'amélioration des résultats du second semestre, due à l'augmentation du nombre de passagers.

La société de transport a expliqué que les volumes de passagers de First Bus ont augmenté pour atteindre 83 % des niveaux équivalents à ceux de 2020, c'est-à-dire avant la pandémie de Covid-19, tandis que les volumes commerciaux et concessionnaires étaient à 87 % et 75 % des niveaux prépandémiques, respectivement.

Par conséquent, FirstGroup s'attend maintenant à ce que le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice 2023, qui se termine le 25 mars, soit supérieur à ses attentes précédentes. Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait s'élever à 137,4 millions de livres sterling pour l'exercice 2023. Pour l'exercice 2022, le bénéfice d'exploitation ajusté s'élevait à 226,8 millions de livres sterling.

Ailleurs à Londres, Robert Walters a grimpé de 2,6 % après avoir annoncé une année de croissance à deux chiffres en pourcentage, et a déclaré que son directeur général éponyme est prêt à partir après 38 ans à la tête de l'entreprise.

La société de recrutement a déclaré que le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pour atteindre 1,10 milliard de livres sterling en 2022, contre 970,7 millions de livres sterling en 2021, tandis que le bénéfice avant impôt a augmenté de 11 % pour atteindre 55,6 millions de livres sterling, contre 50,2 millions de livres sterling.

Le directeur général Robert Walters se retirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise fin avril et passera les rênes à Toby Fowlston.

M. Fowlston a rejoint le groupe en 1999 et occupait dernièrement le poste de directeur général de Robert Walters et de Walters People, deux marques mondiales de recrutement.

Sur l'AIM, Aferian a plongé de 45 % après avoir déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires annuel et son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soient "sensiblement inférieurs" aux attentes précédentes, en raison des difficultés rencontrées par sa division Amino.

La société de solutions de streaming vidéo interentreprises a déclaré que son activité Amino, qui connecte la télévision payante aux services de streaming, a connu une baisse de revenus au second semestre 2022, car les clients ont retardé leurs commandes afin d'épuiser leurs stocks existants.

Il a expliqué que cette tendance s'est poursuivie plus longtemps que prévu, la reprise d'Amino n'étant plus attendue que plus tard dans l'année financière.

Par conséquent, Aferian s'attend à ce que le résultat d'Amino pour l'exercice se terminant le 30 novembre soit nettement inférieur aux prévisions initiales, ce qui portera un coup au chiffre d'affaires et aux bénéfices de l'ensemble de l'entreprise pour l'année.

Dans les actions européennes vendredi, le CAC 40 à Paris était en baisse de 1,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 1,5 %.

L'inflation annuelle dans la plus grande économie d'Europe est restée stable à 8,7 % en février, a confirmé Destatis vendredi, inchangée par rapport au mois précédent, mais toujours à un niveau élevé.

Le taux d'inflation était attendu à 8,5%, selon FXStreet.

L'euro s'est établi à 1,0595 USD vendredi à la mi-journée, en hausse par rapport à 1,0580 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres jeudi. Face au yen, le dollar s'échangeait à 136,84 yens, en hausse par rapport à 136,29 yens.

Les actions à New York ont été annoncées largement en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a été annoncé en baisse de 1,7% et l'indice S&P 500 en baisse de 0,2%. L'indice Nasdaq Composite est en hausse de 0,1%. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,7% jeudi, le S&P en baisse de 1,9% et le Nasdaq en baisse de 2,1%.

Le pétrole Brent était coté à 81,02 USD le baril à la mi-journée à Londres vendredi, en baisse par rapport aux 83,15 USD de jeudi. L'or était coté à 1 835,37 USD l'once, en forte hausse par rapport à 1 827,92 USD.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

