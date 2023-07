(Alliance News) - Le régulateur de la City a déclaré avoir tenu une réunion "constructive" après avoir convoqué les banques britanniques pour discuter des préoccupations concernant les taux d'intérêt pour les épargnants qui sont inférieurs au coût des prêts hypothécaires.

La Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré que les participants à la réunion de jeudi ont reconnu qu'ils devaient faire davantage pour aider les clients à accéder aux meilleurs taux.

La FCA a déclaré dans un communiqué : "Nous avons tenu une réunion constructive aujourd'hui : "Nous avons tenu une réunion constructive aujourd'hui, qui s'appuie sur le travail que nous effectuons depuis plusieurs mois - pour surveiller les marchés de l'épargne et les décisions prises. Nous avons interpellé les entreprises dont la prise de décision était lente".

Elle a ajouté : "Les participants ont reconnu qu'ils devaient faire davantage pour aider leurs clients à obtenir les meilleurs taux. Nous reconnaissons nous aussi qu'il est nécessaire de fournir des orientations supplémentaires et nous continuerons à nous concentrer sur ce point.

"Nous nous sommes déjà engagés à faire rapport à la fin du mois sur la manière dont le marché de l'épargne aide les épargnants à bénéficier de taux d'intérêt plus élevés. Nous indiquerons alors si d'autres mesures sont nécessaires".

Une nouvelle obligation pour les consommateurs entrera en vigueur à la fin du mois de juillet, obligeant les entreprises financières à placer les clients au cœur de leurs activités.

La FCA a déclaré qu'en se préparant à cette obligation, "les banques et les sociétés de crédit immobilier ont commencé à prendre des mesures positives pour améliorer leurs tarifs et faire en sorte que leurs clients bénéficient de produits plus avantageux".

"Nous voulons maintenant que ces progrès s'accélèrent", a déclaré la Commission.

"Nous constatons également que les clients changent de plus en plus souvent de produits d'épargne pour opter pour des produits offrant des taux plus élevés. Nous continuons d'inciter les épargnants à comparer les produits pour s'assurer qu'ils bénéficient de la meilleure offre".

L'autorité de régulation a déclaré que des discussions étaient en cours sur la manière dont la nouvelle obligation de consommation établirait une nouvelle norme pour les entreprises à partir de la fin juillet, y compris sur les taux d'épargne.

Elle a ajouté : "Nous avons exposé ces attentes aux dirigeants des banques et des sociétés de crédit immobilier lors de la réunion d'aujourd'hui".

David Postings, directeur général de UK Finance, qui représente le secteur bancaire et financier, a déclaré : "UK Finance et un certain nombre de ses membres ont eu une réunion constructive avec la FCA, au cours de laquelle nous avons discuté d'une série de questions relatives à l'épargne.

"Le marché de l'épargne est compétitif, avec une large gamme de comptes différents disponibles pour aider les gens à répondre à leurs besoins individuels en matière d'épargne. Nous encourageons toujours nos clients à rechercher le type de compte qui leur convient le mieux.

"Nous sommes impatients de continuer à travailler avec l'autorité de régulation sur ce sujet important".

Des responsables de HSBC Holdings PLC, NatWest PLC, Lloyds Banking Group PLC et Barclays PLC figuraient parmi les invités à la réunion.

Selon les données de Moneyfactscompare.co.uk, le taux moyen d'épargne facile d'accès proposé est de 2,49 %.

Les taux moyens des prêts hypothécaires à taux fixe sur deux et cinq ans ont récemment franchi la barre des 6 % pour la première fois cette année, après avoir été supérieurs à 6 % pendant la période de volatilité du marché qui a suivi le mini-budget de l'automne dernier.

Selon les chiffres de Moneyfacts, le taux moyen d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur deux ans est de 6,52 % et celui d'un prêt hypothécaire à taux fixe sur cinq ans est de 6,02 %.

Le taux de base de la Banque d'Angleterre est actuellement de 5,00 %, après avoir été augmenté 13 fois d'affilée, la banque centrale tentant de maîtriser une inflation obstinément élevée.

Le comité du Trésor a fait pression sur les banques pour qu'elles répondent aux inquiétudes concernant les taux d'épargne payés.

Ces derniers jours, les fournisseurs ont revu certains taux d'épargne à la hausse et, jeudi matin, les annonces de nouveaux taux d'épargne se sont multipliées.

La Skipton Building Society a lancé jeudi un nouvel épargnant bonus, offrant aux épargnants un taux de 4,22 % la première année, qui revient ensuite à 3,60 %.

HSBC UK a annoncé jeudi que certains changements de taux d'épargne auraient lieu à partir de vendredi, y compris de nouveaux taux de 5,05 % sur son épargne à taux fixe d'un an et de 5,10 % sur son épargne à taux fixe de deux ans. Cette annonce fait suite à des augmentations de taux d'épargne sur les comptes HSBC dévoilées la semaine dernière.

Yorkshire Building Society a lancé jeudi une nouvelle gamme d'Isas à taux fixe, dont un Isa à taux fixe d'un an à 5,10 % et un Isa à taux fixe de deux ans à 5,20 %.

De son côté, Shawbrook a lancé jeudi un nouveau compte d'épargne à accès facile, avec un taux de 4,35 %.

Mercredi, la Coventry Building Society a dévoilé un Isa à taux fixe d'un an à 5,30 % et un Isa à taux fixe de deux ans à 5,40 %.

Nationwide Building Society a également annoncé de nouvelles offres d'épargne mercredi, notamment un Isa à taux fixe sur un an et des obligations à taux fixe sur un an au taux de 5,10 %.

Laith Khalaf, responsable de l'analyse des investissements chez AJ Bell, a déclaré : "Selon les données de la Banque d'Angleterre, une quantité étonnante d'argent, s'élevant à 250 milliards de livres sterling, se trouve sur des comptes en espèces qui ne rapportent aucun intérêt.

"Les épargnants ne doivent cependant pas attendre que les banques commencent à payer des taux décents sur leurs comptes. En votant avec leurs pieds, les épargnants peuvent obtenir des taux nettement plus intéressants et exercer une pression concurrentielle sur les banques.

"En recherchant le meilleur taux et en envisageant de bloquer des comptes à terme fixe, de nombreux épargnants pourront améliorer leur sort de manière significative.

Jenny Ross, rédactrice en chef de Which ? Money, a déclaré : "Alors que les banques de la grande distribution sont heureuses de répercuter la hausse des taux d'intérêt sur les détenteurs de prêts hypothécaires, elles continuent de traîner les pieds lorsqu'il s'agit d'offrir aux épargnants des taux plus compétitifs, et il est donc normal que l'autorité de régulation leur demande des comptes.

"Au milieu de la pire crise du coût de la vie depuis des décennies, il est crucial que les épargnants obtiennent un rendement décent sur l'argent qu'ils sont en mesure de mettre de côté - pourtant, certaines des plus grandes banques du pays continuent d'offrir des taux bien inférieurs aux alternatives les plus performantes du marché.

"Les obligations de la FCA à l'égard des consommateurs, qui entreront en vigueur dans le courant du mois, doivent être utilisées pour mettre les banques de la rue au pied du mur et faire en sorte qu'un plus grand nombre d'entre elles fassent ce qu'il convient de faire.

Interrogé précédemment sur la question de savoir si le comportement des banques s'apparentait à de l'enrichissement, le porte-parole officiel du Premier ministre, Rishi Sunak, a déclaré : "C'est un sujet sur lequel l'autorité de régulation doit se pencher : "C'est une question que le régulateur examine".

Chris Philp, ministre du gouvernement, a déclaré qu'il était "erroné" que certaines banques "n'aient pas augmenté les taux qu'elles paient aux épargnants de manière proportionnelle".

"Je pense que la FCA a tout à fait raison de les convoquer et de soulever cette question avec force", a-t-il déclaré à Sky News.

"Nous avons besoin que les banques se comportent de manière équitable et raisonnable et qu'elles soient également compétitives.

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.