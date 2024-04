HSBC se prépare à accueillir son troisième PDG en moins de huit ans, après le départ à la retraite du banquier chevronné Noel Quinn, 62 ans, qui dirigeait la plus grande banque d'Europe.

HSBC a déclaré mardi qu'elle prendrait en considération des candidats internes et externes, mais le prêteur asiatique a toujours cherché à pourvoir ses postes de direction à l'intérieur de l'entreprise.

Une longue expérience était considérée comme une condition préalable à la compréhension de la myriade de parties prenantes et d'investisseurs de HSBC, ainsi que des relations réglementaires cruciales entre l'Est et l'Ouest.

HSBC a plusieurs candidats pour succéder à Quinn, ont déclaré à Reuters des analystes, des investisseurs et des sources industrielles.

Le président de la banque, Mark Tucker, est maintenant prêt à faire en sorte qu'un autre directeur général s'installe dans ses fonctions avant de quitter lui-même HSBC d'ici à 2027, conformément aux conventions de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni.

Aucun des noms cités n'est celui d'une femme. En 2023, 34 % seulement des cadres supérieurs de HSBC étaient des femmes, selon les données mondiales sur la diversité de la banque.

Interrogée par les journalistes lors d'un appel téléphonique, Mme Tucker s'est refusée à tout commentaire sur les candidats à la succession de M. Quinn. Vous trouverez ci-dessous les biographies des principaux dirigeants de HSBC, d'après des documents de l'entreprise, des déclarations et des rapports de Reuters.

COLIN BELL, DIRECTEUR GÉNÉRAL, HSBC BANK PLC ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, EUROPE

M. Bell, ancien officier de l'armée britannique, est directeur général de HSBC Bank plc et de HSBC Europe. Il a rejoint la banque en 2016 après avoir occupé le poste de directeur de la conformité et du contrôle des risques opérationnels chez UBS.

M. Bell, 56 ans, a été directeur de la conformité du groupe HSBC jusqu'en février 2021.

Au sein de l'armée, M. Bell a occupé diverses fonctions de commandement et d'état-major et a participé à des missions opérationnelles en Irak et en Irlande du Nord. Il a également travaillé au ministère britannique de la défense et pour l'OTAN.

On attribue à M. Bell le mérite d'avoir réorganisé en profondeur les activités européennes de HSBC, historiquement considérées comme l'un des plus mauvais élèves de l'entreprise. Sous sa direction, les revenus et les rendements ont bondi à la suite de cessions et de réductions de coûts substantielles.

GEORGES ELHEDERY, DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE

Né au Liban, M. Elhedery a été nommé successeur surprise d'Ewen Stevenson au poste de directeur financier en octobre 2022, quelques semaines seulement après son retour d'un congé sabbatique.

Cette nomination a soulevé à l'époque des questions sur un éventuel changement d'orientation stratégique de la banque, car M. Elhedery, âgé de 50 ans, était davantage connu pour sa vision que pour ses compétences en matière de comptabilité.

Depuis 2020, il était codirecteur de la division Global Banking and Markets, qui regroupe les activités de trading et de conseil en banque d'investissement de HSBC.

Il a commencé sa carrière dans le secteur bancaire en tant que trader avant de rejoindre HSBC en 2005 et de gravir progressivement les échelons.

En 2016, il a pris la direction de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord et Turquie, gérant 10 000 employés dans tous les secteurs d'activité et supervisant les risques, la criminalité financière, la conformité et la gestion des capitaux.

GREG GUYETT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GLOBAL BANKING & MARKETS

Diplômé de l'Ivy League College de Princeton, Greg Guyett a rejoint HSBC en octobre 2018 après avoir quitté East West Bancorp, Inc, un prêteur axé sur les États-Unis et la Chine.

En mars 2020, il a été nommé, aux côtés d'Elhedery, codirecteur général de l'unité Global Banking & Markets de HSBC, qui regroupe les activités de trading et de conseil en banque d'investissement de la banque.

M. Guyett, âgé de 60 ans, a pris seul la direction de cette unité pendant que M. Elhedery prenait un congé sabbatique.

M. Guyett a commencé sa carrière chez JP Morgan en 1985 et a ensuite occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur de la banque d'investissement pour l'Asie-Pacifique et de codirecteur de la banque pour la région.

Entre 2013 et 2014, M. Guyett s'est installé à Shanghai pour occuper le poste de directeur général de JP Morgan pour la Grande Chine, en charge des opérations en Chine continentale, à Hong Kong et à Taïwan.

NUNO MATOS, DIRECTEUR GÉNÉRAL, BANQUE DE PATRIMOINE ET DES PARTICULIERS

Basé à Hong-Kong, M. Matos, qui a rejoint HSBC en 2015 après avoir quitté Santander, a été nommé directeur général de Wealth and Personal Banking en février 2021. Il est peut-être le plus international des successeurs probables, avec une carrière aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, en France, au Pérou, au Brésil, au Mexique et en Asie.

Âgé de 56 ans, M. Matos a désormais pour mission de développer les activités de HSBC dans le domaine de la gestion de patrimoine en Chine et est en passe de doubler les effectifs de l'unité d'ici à l'année prochaine.

Alors que des signes indiquent que la récente série de hausses des taux d'intérêt des banques centrales dans le monde entier, qui ont dopé ses revenus, est sur le point d'atteindre son apogée, HSBC s'efforce d'augmenter ses revenus basés sur les commissions dans des activités telles que la gestion de patrimoine, qui sont moins dépendantes des taux d'intérêt.

Les résultats du premier trimestre sont prometteurs, avec des revenus en hausse de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente (reportages de Sinead Cruise et Lawrence White ; rédaction d'Alexander Smith).