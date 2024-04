(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse ce mardi, alors que les investisseurs attendent les chiffres clés de l'inflation aux Etats-Unis, ainsi que la dernière décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 3,23 points à 7 940,24. Le FTSE 250 a perdu 45,31 points, soit 0,2 %, à 19 809,27 points, et l'AIM All-Share a gagné 0,52 point, soit 0,1 %, à 749,35 points.

Le Cboe UK 100 était en légère baisse à 794,06, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,3% à 17 241,24, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 14 668,77.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,4 %.

Aux États-Unis, lundi, les actions sont restées stables, les investisseurs attendant les chiffres de l'inflation mercredi qui dicteront probablement si les réductions de taux au premier semestre 2024 sont possibles ou non.

Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont clôturé en légère baisse, tandis que le Nasdaq Composite a clôturé en légère hausse.

Mercredi, les prix à la consommation américains sont attendus, suivis jeudi par les prix de gros. Ces rapports font suite à la publication vendredi des chiffres de l'emploi non agricole, qui ont fait pencher la balance en faveur d'une réduction des taux d'intérêt en juin.

"Avant la publication de l'IPC américain de demain, les marchés financiers ont revu à la baisse leurs attentes concernant le nombre de réductions des taux d'intérêt de la Fed cette année, et seulement deux sont entièrement escomptées. Cela a eu un impact sur les attentes des autres banques centrales, y compris la Banque d'Angleterre", ont déclaré les analystes de Lloyds.

Entre-temps, la Banque centrale européenne annoncera sa dernière décision en matière de taux d'intérêt jeudi. Elle devrait laisser les taux inchangés, mais l'accent sera mis sur tout indice concernant le calendrier de réduction des taux.

Jusqu'à présent, mardi, les investisseurs ont dû digérer les données sur les ventes au détail au Royaume-Uni.

Le total des ventes au détail au Royaume-Uni a augmenté de 3,5 % par rapport à mars dernier, ce qui est supérieur à la moyenne sur trois mois de 2,1 % et à la moyenne sur 12 mois de 2,9 %, selon le suivi des ventes au détail du British Retail Consortium et de KPMG.

Helen Dickinson, directrice générale du BRC, a déclaré : "Après un début d'année difficile, les détaillants espèrent qu'avec l'arrivée d'un temps plus chaud, la confiance des consommateurs se rétablira.

"Un secteur du commerce de détail fort peut stimuler l'investissement dans nos villes, et alors que nous nous préparons à des élections générales, il est essentiel que le prochain gouvernement le reconnaisse et repense les coûts élevés imposés aux détaillants".

La livre sterling était cotée à 1,2656 USD tôt ce mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2652 USD à la clôture des marchés boursiers lundi. L'euro s'est établi à 1,0855 USD, stable par rapport à 1,0854 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 151,90 yens, en hausse par rapport à 151,82 yens.

Dans le FTSE 100, BP a augmenté de 0,9%, après que la société pétrolière ait mis à jour les marchés sur son premier trimestre 2024.

Elle a déclaré que la production en amont au premier trimestre devrait être plus élevée par rapport au trimestre précédent, avec une production plus élevée dans la production et les opérations pétrolières et légèrement plus élevée dans le gaz et l'énergie à faible teneur en carbone.

Pour l'ensemble de l'année, BP s'attend à ce que la production en amont déclarée et sous-jacente soit "légèrement supérieure" à celle de 2023, dont la production et les opérations pétrolières plus élevées et le gaz et l'énergie à faible teneur en carbone plus faibles.

HSBC a légèrement augmenté de 0,4%.

HSBC a déclaré avoir accepté de vendre son activité en Argentine, HSBC Latin America, pour 550 millions de dollars. Le prêteur a vendu la filiale à Grupo Financiero Galicia, le "plus grand" groupe financier privé d'Argentine.

Le directeur général Noel Quinn a déclaré : "Nous sommes heureux de conclure la vente de HSBC Argentine. Cette transaction constitue une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie et nous permet de concentrer nos ressources sur des opportunités à plus forte valeur ajoutée dans l'ensemble de notre réseau international. HSBC Argentina est une entreprise essentiellement tournée vers le marché intérieur, dont les liens avec le reste de notre réseau international sont limités. En outre, compte tenu de sa taille, elle génère également une volatilité substantielle des bénéfices pour le groupe lorsque ses résultats sont convertis en dollars américains."

Dans le FTSE 250, JTC a légèrement augmenté de 2,0 %.

JTC a déclaré qu'en 2023, le chiffre d'affaires a augmenté de 29 % pour atteindre 257,4 millions de livres sterling, contre 200 millions de livres sterling l'année précédente. Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 33 %, passant de 35,9 millions de livres sterling à 24,3 millions de livres sterling.

Suite à ces résultats, JTC a augmenté son dividende de 12 %, passant de 9,98 à 11,17 pence.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, ProCook a fait un bond de 7,4 %.

La société a publié ses résultats pour le quatrième trimestre, qui s'est terminé le 31 mars.

Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 4,8 % par an pour atteindre 13,2 millions de livres sterling. Elle a déclaré que ses résultats dépassaient d'environ 2 % ceux du marché britannique des ustensiles de cuisine.

"Malgré la faiblesse du marché, nous gagnons des parts de marché, ce qui nous conforte dans l'idée que notre proposition continue de trouver un écho auprès des consommateurs. Nous sommes impatients de réaliser de nouveaux progrès stratégiques en continuant à construire une entreprise encore plus forte axée sur le client, ce qui nous permettra d'accélérer la croissance rentable à mesure que les conditions commerciales s'améliorent", a déclaré le PDG Lee Tappenden.

Le pétrole Brent était coté à 90,51 USD le baril tôt à Londres mardi, en hausse par rapport aux 89,93 USD de la fin de journée de lundi.

L'or était coté à 2 345,55 USD l'once, en hausse par rapport à 2 330,93 USD. L'or a atteint un nouveau record lundi, dépassant les 2.350 dollars l'once avant de redescendre.

En Asie, l'indice Nikkei 225 à Tokyo était en hausse de 1,1%. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en légère hausse, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,7 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,5 %.

A venir sur le calendrier économique de mardi, il y a les données de la production industrielle de l'Irlande à 1100 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

