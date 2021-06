My Money Group (Cerberus) va reprendre la banque de détail de HSBC en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe bancaire My Money Group a annoncé vendredi avoir signé un protocole d'accord avec HSBC en vue de racheter ses activités de banque de détail en France.

Grâce à cette acquisition, My Money Group reprendra 244 points de vente physique, 3.900 collaborateurs et environ 800.000 clients en France, représentant des actifs de près de 24 milliards d'euros, environ 21 milliards d'euros de prêts et environ 19 milliards d'euros de dépôts.

Le groupe bancaire compte relancer la marque CCF (Crédit Commercial de France), le nom historique de HSBC France. Il s'est également engagé à investir environ 200 millions d'euros dans la refonte de l'architecture informatique et l'optimisation des processus internes.

"La transaction est soumise à l'approbation des autorités de régulation et de la concurrence, et fera l'objet de procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel", a indiqué My Money Group.

Le groupe bancaire My Money Bank est né en avril 2017 du rachat de GE Money Bank par les fonds de la société d'investissement Cerberus Capital Management.

June 18, 2021