Le groupe chinois Ping An Insurance Group Co, le plus gros investisseur asiatique dans HSBC PLC, n'a pas soutenu la reconduction du directeur général Noel Quinn en tant qu'administrateur au conseil d'administration de la banque lors de son assemblée générale, a déclaré samedi à Reuters une source au fait du dossier, l'investisseur ayant voté contre une telle décision.

M. Quinn, qui a annoncé qu'il quitterait son poste de directeur général dès qu'un successeur serait nommé, a fait échouer l'an dernier la longue campagne de Ping An visant à amener HSBC à se séparer de ses activités en Asie. La première banque européenne a dû faire face à des propositions soumises par Ken Lui, un investisseur individuel basé à Hong Kong, et soutenues par Ping An, son principal actionnaire asiatique, visant à envisager une restructuration radicale et à augmenter ses dividendes.

Ping An n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Quinn a été réélu avec 83,93 % de votes favorables et 16,07 % de votes défavorables, selon le communiqué de l'assemblée générale annuelle de la société.

Ping An a déposé un vote de protestation contre la direction de M. Quinn lors de l'assemblée de vendredi, avait rapporté Bloomberg News auparavant.

M. Quinn restera PDG de la banque londonienne jusqu'à ce que son successeur prenne ses fonctions, et il a accepté de rester disponible jusqu'à la fin de sa période de préavis de 12 mois expirant le 30 avril 2025.

M. Quinn a augmenté le rendement de la banque en supprimant les activités sous-performantes en Occident, notamment les activités de banque de détail aux États-Unis et en France, l'ensemble de sa filiale canadienne et des unités dans des marchés plus petits comme l'Argentine.