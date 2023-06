SVB UK prend le nom de sa nouvelle maison mère HSBC

Londres (awp/afp) - La branche britannique de la banque californienne en faillite Silicon Valley Bank (SVB), acquise en mars par la banque britannique HSBC pour 1 livre symbolique, prend mardi le nom de sa maison mère et promet de soutenir l'innovation.

Le géant bancaire britannique "lance aujourd'hui HSBC Innovation Banking, qui comprend l'ancienne Silicon Valley Bank UK (SVB UK)" mais aussi "des équipes dédiées à l'innovation et nouvellement formées aux États-Unis, en Israël et à Hong Kong", indique-t-elle dans un communiqué.

L'objectif est d'en faire un établissement "spécialisé et connecté à l'échelle mondiale pour soutenir un large éventail d'entreprises innovantes et leurs investisseurs", poursuit HSBC.

La faillite de la banque américaine Silicon Valley Bank en mars avait secoué les banques sur les marchés mondiaux.

La branche britannique de la banque californienne avait été vendue à HSBC pour 1 livre symbolique le 13 mars, en coordination avec le Trésor et les autorités de régulation bancaire et des marchés britanniques, à l'issue d'un week-end d'inquiétudes pour de nombreuses start-up au Royaume-Uni.

Il s'agit désormais de "la banque technologique la plus importante à l'échelle mondiale (...) et dont le siège est ici au Royaume-Uni", a fait valoir lundi le premier ministre britannique Rishi Sunak, en ouverture de la London Tech Week, un évènement consacré au secteur technologique dans la capitale britannique.

"Nous protégerons cette spécialité et la ferons grandir en combinant ces capacités avec notre solidité financière et notre présence mondiale", a pour sa part commenté le directeur général d'HSBC Noel Quinn.

La nouvelle entité "s'appuiera sur une vaste clientèle de 3.000 entreprises et fonds d'innovation au Royaume-Uni", précise HSBC.

Elle compte plus de 650 employés au Royaume-Uni et dans les pays nordiques auxquels s'ajoutent une équipe nouvellement constituée de plus de 40 personnes aux Etats-Unis, plus de 20 banquiers nouvellement embauchés en Israël et une douzaine de banquiers en cours d'intégration à Hong Kong.

Le titre d'HSBC était en hausse de 0,30% à 609,30 pence lundi vers 09H15 GMT à la Bourse de Londres.

afp/ol