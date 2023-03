Silicon Valley Bank : HSBC rachète la filiale britannique

HSBC a annoncé le rachat de la filiale britannique de la Silicon Valley Bank, qui a fait faillite, pour une livre symbolique. « Cette acquisition fait sens d'un point de vue stratégique pour nos activités au Royaume-Uni. Elle renforce notre activité de banque commerciale et améliore notre capacité à servir les entreprises innovantes et à croissance rapide, notamment dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie, au Royaume-Uni et à l'international « a déclaré le Directeur général, Noel Quinn.



Au 10 mars 2023, SVB UK affichait des encours de crédit d'environ 5,5 milliards de livres et des dépôts d'environ 6,7 milliards de livres. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a enregistré un bénéfice avant impôt de 88 millions de livres et elle affiche des capitaux propres tangibles d'environ 1,4 milliard de livres.



HSBC fera le point sur cette acquisition lors de la publication de ses résultats du premier trimestre 2023, le 2 mai 2023.