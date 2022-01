Tabula renforce son équipe en recrutant Mandy Chiu comme chef de produit

Tabula Investment Management, fournisseur européen d'ETF obligataires, a recruté Mandy Chiu en tant que chef de produit afin de poursuivre la forte croissance que la société a connu en 2021. Mandy travaillera en étroite collaboration avec Jason Smith, le CIO de Tabula, qui a rejoint la société en 2020 de chez Goldman Sachs Asset Management, ainsi qu'avec Andy Baker qui est en charge du développement produit et gestion.



Mandy a été chef de produit ETF EMEA et APAC chez State Street Global Advisors (SSGA). Avant de rejoindre SSGA en 2016, Mandy était responsable de la stratégie produit et commerciale chez ETF Securities ainsi que chez HSBC à Londres.



Plus tôt dans sa carrière, Mandy a travaillé en tant que broker en futures et en options chez Yuanta Securities à Taïwan.



Mandy est titulaire du CFA et possède un diplôme en économie de l'Université nationale de Taipei ainsi qu'un Master en finance de la Cass Business School.