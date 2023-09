HSS Hire Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui propose des services de location d'outils et d'équipements et des services connexes au Royaume-Uni et en Irlande. Les secteurs d'activité de la société comprennent la location et les revenus connexes, ainsi que les services. Le secteur de la location et des revenus connexes comprend les revenus de la location d'outils et d'équipements appartenant à l'entreprise, y compris l'accès motorisé et la production d'énergie, ainsi que les revenus directement liés, tels que la revente (carburant et autres consommables), le transport et d'autres revenus auxiliaires. Le secteur des services comprend les activités de réembauche de HSS OneCall et de formation de HSS. HSS OneCall offre aux clients un point de contact unique pour la location de produits qui ne sont pas détenus ou disponibles dans la flotte de HSS et qui sont obtenus auprès de partenaires tiers agréés ; HSS Training offre aux clients une formation spécialisée en matière de sécurité pour toute une série de produits et de secteurs. HSS Training propose à ses clients des formations spécialisées en matière de sécurité pour toute une série de produits et de secteurs.