HST Global, Inc. est une société intégrée de biotechnologie de la santé et du bien-être. La société se concentre sur le développement et / ou l'acquisition d'un réseau de centres de bien-être dans le monde entier qui est principalement axé sur le traitement homéopathique et alternatif du cancer en phase avancée. La société se concentre sur l'acquisition de produits pour le traitement des problèmes de santé individuels. La société se concentre principalement sur les produits homéopathiques et alternatifs candidats qui font l'objet ou ont déjà fait l'objet de tests cliniques pour le traitement du cancer en phase avancée et/ou de maladies potentiellement mortelles. La société n'a pas généré de revenus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale