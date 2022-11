L'entreprise indienne HT Media enregistre une perte au deuxième trimestre en raison de la hausse du coût du papier journal.

La perte nette consolidée pour les trois mois se terminant le 30 septembre s'est élevée à 1,56 milliard de roupies (18,97 millions de dollars), contre un bénéfice de 232,3 millions de roupies un an plus tôt, a déclaré l'entreprise de médias basée à New Delhi dans une déclaration à la bourse.

L'activité de la presse écrite a souffert de la hausse des prix du papier journal, qui a fait les frais de l'inflation élevée provoquée par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et ce, malgré le fait que certaines entreprises ont augmenté leurs dépenses publicitaires avec la réouverture de l'économie.

"La rentabilité de l'activité d'impression a été considérablement affectée par les tarifs élevés du papier journal. Nous observons des signes d'allègement de la pression sur ce front, même si les bénéfices ne se feront sentir que dans les trimestres à venir", a déclaré la présidente Shobhana Bhartia.

Le conglomérat de médias de masse qui possède le quotidien anglais Hindustan Times, le journal économique Mint et la marque de radio populaire Fever FM dans son portefeuille, a déclaré que le coût des matériaux consommés a augmenté de 71,2 % pour le trimestre rapporté.

Les dépenses totales ont augmenté de près de 26,6 % pour atteindre 5,14 millions de roupies.

Peer Jagran Prakashan a affiché vendredi une baisse de 16,6 % de son bénéfice du deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts des intrants.

Les actions de HT Media ont bondi d'environ 10,7% au cours du trimestre

Les recettes d'exploitation ont augmenté de 10,7 % pour atteindre 4,09 milliards de roupies au cours du trimestre actuel.

(1 $ = 82,2200 roupies indiennes)