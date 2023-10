HT Media Limited est une société basée en Inde qui est engagée dans l'impression et la publication de journaux et la diffusion radio en modulation de fréquence (FM), ainsi que dans l'éducation numérique. Elle est impliquée dans le divertissement, la radiodiffusion et toutes les autres activités connexes par le biais de ses stations de radio opérant sous la marque Fever 104, Fever, et Radio Nasha. Les activités numériques de l'entreprise comprennent diverses plateformes en ligne telles que shine. Com. L'entreprise exerce ses activités dans trois secteurs : L'impression et la publication de journaux et de périodiques ; le divertissement, la radiodiffusion et toutes les autres activités connexes par l'intermédiaire de ses chaînes de radio opérant sous les marques Fever 104, Radio Nasha et Radio One 94.3 en Inde, et la fourniture de services numériques par l'intermédiaire de Shine.com (portail de l'emploi). L'entreprise est également impliquée dans la vente de diverses autres offres numériques sous forme de publicité en ligne, de revenus d'abonnement et de revenus de syndication.

Secteur Edition