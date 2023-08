Hua Hong Semiconductor Ltd est une société holding basée en Chine dont l'activité principale est la fonderie de plaquettes à processus spéciaux. La société fournit des services de fonderie de plaquettes et des services de soutien, notamment pour les mémoires non volatiles intégrées/autonomes, les dispositifs de puissance, la gestion analogique et de puissance, la logique et la radiofréquence, ainsi que d'autres plates-formes de processus diversifiées et spécialisées. La société est également engagée dans la fourniture de services auxiliaires, y compris la conception et le test de la propriété intellectuelle (IP). La société exerce principalement ses activités sur le marché national.