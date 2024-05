Huada Automotive Technology Corp Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la production et à la vente de pièces automobiles. La société se consacre principalement au développement, à la production et à la vente de pièces de carrosserie pour voitures particulières, de moules connexes et de plateaux de batteries pour véhicules à énergie nouvelle, d'arbres de moteur, de boîtiers de moteur et de boîtiers de stockage d'énergie. L'entreprise vend principalement dans les régions intérieures.