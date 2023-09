Huadi International Group Co Ltd est une société holding qui se consacre principalement au développement, à la fabrication, à la commercialisation et à la vente de nouveaux produits, à savoir des tuyaux, des tubes et des barres en acier inoxydable sans soudure. Son principal produit est le tube sans soudure en acier inoxydable HuaGang. La société propose une gamme complète de produits, avec une spécialisation dans les produits haut de gamme tels que les tuyaux sans soudure en acier inoxydable résistants à la corrosion et aux acides 347H, les plaques en acier inoxydable duplex S32205 et les plaques en acier automobile, les tuyaux en acier brillant ainsi que les tubes de précision. Ces produits sont utilisés dans les secteurs de la transmission du pétrole et du gaz, de l'ingénierie chimique, de l'agroalimentaire, des appareils médicaux, de l'aéronautique et de l'astronautique, de la construction de chaudières et de travaux d'irrigation, de l'électricité, de l'automobile, de l'architecture navale, de la papeterie et des industries mécaniques. La société exerce ses activités sur le marché chinois et sur des marchés étrangers tels que les États-Unis, le Mexique, la Thaïlande, l'Australie, l'Argentine, l'Inde, les Philippines et le Canada.

Secteur Acier