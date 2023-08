Huagong Tech Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements, de dispositifs et de composants optoélectroniques. L'activité s'organise autour de 5 familles de produits et services : - équipements à laser : machines de marquage, de soudage et de découpe à laser ; - produits hologrammes : autocollants, feuilles holographiques estampées à chaud, emballages de tabac, etc. ; - dispositifs de communication optiques ; - composants électroniques : capteurs de température d'air, sondes de température pour gaine d'air, etc. - services de conseil.

Secteur Equipements et pièces électroniques