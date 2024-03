Anhui Wanjiang Logistics (Group) Co., Ltd, anciennement WUHU PORT STORAGE&TRANSPORTATION CO., LTD, est une société basée en Chine, principalement engagée dans le transport ferroviaire, les activités portuaires et la production d'énergie thermique. Son activité de transport ferroviaire concerne le transport ferroviaire de charbon. Ses activités portuaires concernent le chargement/déchargement de charbon ainsi que le chargement/déchargement et le stockage de conteneurs et d'autres marchandises. Elle est également engagée dans le commerce logistique et la distribution de charbon. Ses activités logistiques concernent principalement les produits en acier et les produits en cuivre.

Secteur Services portuaires