Hualan Biological Vaccine Inc, anciennement Hualan Biological Bacterin Inc, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de vaccins humains. Les produits répertoriés de l'entreprise comprennent principalement le vaccin divisé contre le virus de la grippe, le vaccin divisé quadrivalent contre le virus de la grippe, le vaccin divisé contre la grippe A H1N1, le vaccin recombinant contre l'hépatite B et d'autres produits. Les produits de la société qui ont été approuvés pour des essais cliniques ou qui ont passé l'enregistrement clinique et sont en attente de commercialisation comprennent principalement des vaccins antirabiques humains, des vaccins antitétaniques adsorbés, des vaccins inactivés contre le virus entier de la grippe H7N9 et d'autres. Les produits de la société au stade de la recherche préclinique comprennent le vaccin inactivé contre le nouveau coronavirus, le vaccin recombinant atténué vivant contre le nouveau coronavirus en spray nasal lyophilisé et d'autres produits.

Secteur Produits pharmaceutiques