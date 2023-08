HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD, anciennement Shandong Fin CNC Machine Co., Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la distribution de machines de traitement des métaux. La société fournit une variété de machines à commande numérique informatisée (CNC), comprenant principalement des machines CNC à tour en acier de construction, des machines CNC à structure métallique de construction, des machines CNC à plaques à grande échelle et des machines CNC complètes pour automobiles, entre autres. L'entreprise distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements électriques lourds