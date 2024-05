Huarong International Financial Holdings Ltd est une société holding d'investissement principalement engagée dans les affaires financières. La société opère à travers quatre segments. Le segment Gestion d'actifs et investissements directs fournit des services de gestion d'actifs et des investissements directs en actions, obligations, fonds, produits dérivés et autres produits financiers. Le segment Services financiers et autres fournit des services de crédit-bail, des services de conseil aux entreprises, des services de financement et d'autres services connexes. Le segment Titres est engagé dans le courtage et la négociation de titres, de contrats à terme et d'options et la fourniture de services de financement sur marge. Le segment Corporate Finance fournit des services de souscription de titres, de parrainage et de conseil financier aux clients institutionnels.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds