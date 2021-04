La Chine développe son autonomie stratégique dans les semi-conducteurs

Le secteur des semi-conducteurs est devenu une priorité pour la Chine

En 2020, la Chine était dépendante à 95% des Etats-Unis pour les outils de design et conception de la filière et à 40% pour la production des semi-conducteurs. Une dépendance vécue comme un faille dans l’autonomie stratégique de la Chine par le président Xi Jinping qui veut améliorer l’indépendance du pays notamment envers les Etats-Unis et en particulier dans les secteurs technologiques. Depuis l'austérité politique des Etats-Unis envers la Chine, imposée par l’ancien président Donald Trump, le gouvernement chinois évolue de concert avec l’industrie pour développer l’autonomie de ce secteur. Par exemple, depuis le placement de Huawei sur liste noire par le département du commerce américain en 2019, ce dernier est privé d’utilisation de toutes les technologies américaines, le forçant à constituer plusieurs années de stocks de puces électroniques pour préserver sa prospérité affaiblie depuis lors (Huawei a vu ses ventes de smartphones chuter en 2020). La Chine a réalisé d’importants efforts depuis plusieurs mois pour concrétiser cette volonté de souveraineté nationale en multipliant les plans d’aides et de coopération entre le gouvernement, les fonderies et les concepteurs chinois. Rien qu’en 2020, près de 50 000 entreprises liées au secteur des puces électroniques ont été créées. D’ailleurs, les investissements dans la filière ont presque triplé en 5 ans (voir graphique ci-dessous).

Évolution des investissements en capital-risque et fonds privés dans les entreprises chinoises dans le secteur des semi-conducteurs :

Source : ChinaVenture.

Une rencontre possible entre Biden et Poutine

Joe Biden aurait proposé à son homologue russe Vladimir Poutine une rencontre les 15 et 16 juin prochains dans un pays européen. Les relations entre Washington et Moscou se sont détériorées ces dernières semaines et sont au plus bas depuis la guerre froide. En effet, lors d’une interview, Biden a répondu à une question en affirmant que Poutine était un “tueur”. De plus, en avril les Etats-Unis ont imposé des sanctions à l’encontre de la Russie pour punir une série d'actes “malveillants”. Le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué qu’une décision ferme n’avait pas encore été prise et qu’elle dépendait de “nombreux facteurs”.

Le président américain a reconnu le génocide arménien, provoquant la colère de la Turquie.

Joe Biden est devenu le premier président américain à reconnaître le génocide arménien. Dans un communiqué publié ce samedi, le président annonce s’aligner avec une vingtaine d’autres pays ayant déjà reconnu l’existence de ce génocide débuté il y a 106 ans. Le président a ajouté que "Nous [les USA] affirmons l'histoire. Nous ne faisons pas cela pour accabler quiconque mais pour nous assurer que ce qui s'est passé ne se répètera jamais", a-t-il ajouté.

Des touristes américains en Europe

La présidente de la Commission européenne a annoncé que les touristes américains seront autorisés à visiter les pays de l’UE dans les prochains mois, à condition d’être vaccinés contre le COVID. Les Américains sont en effet vaccinés avec des vaccins approuvés par l’EMA (Agence européenne des médicaments), et les 27 pays accepteront la circulation des vaccinés approuvés par l’EMA. En Grèce, par exemple, les touristes provenant de l’UE ainsi que de cinq autres pays n’auront pas de quarantaine imposée. Les pays sont très impactés par l’arrêt des revenus liés au tourisme. Les pertes dans le secteur du tourisme sont de 48 milliards d'euros en France, 38 en Allemagne et 37 en Italie par exemple. On parle de 95% de baisse des recettes provenant du tourisme américain en Europe. L’ouverture du tourisme aux américains permettra au secteur du tourisme de se rouvrir, les américains représentant une part importante des recettes du tourisme.

Nombre de voyages des Etats-Unis vers l’Europe en 2019 :

Source : Statista