Temenos conclut un partenariat technologique avec le chinois Huawei

Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Temenos a annoncé jeudi soir la conclusion d'un partenariat avec l'équipementier des télécommunications Huawei. Bien que centrée sur l'Asie-Pacifique et en particulier la Chine, la collaboration couvre l'Afrique, l'Europe, l'Amérique latine et le Moyen-Orient.

Temenos devient ainsi la première solution bancaire certifiée pour les infrasctructures et les solutions infonuagiques (cloud) du géant chinois. Le partenariat regroupe "les forces étendues de Huawei en matière d'hébergement, de mise en oeuvre et d'intégration du cloud et la puissance du logiciel bancaire" du développeur genevois, selon le communiqué.

Ensemble, les deux groupes se font fort d'aider les instituts financiers de toute taille à se lancer plus rapidement sur le marché, à déployer de nouveaux modèles d'affaires et à atteindre des ratios coûts/revenus parmi les meilleurs de la branche, grâce à l'évolutivité, aux coûts et à l'efficacité de leurs solutions.

"La demande croissante de modèles basés sur le cloud s'est accélérée pendant la pandémie de coronavirus, car les banques ont besoin de solutions technologiques plus résilientes et plus flexibles", poursuit le communiqué, soulignant que les grandes banques se tournent de plus en plus vers l'infonuagique pour "moderniser progressivement leurs systèmes, réduire la complexité et les coûts informatiques et accéder plus rapidement au marché".

