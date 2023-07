Huaxia Eye Hospital Group Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la médecine ophtalmologique. L'activité principale de la société consiste à fournir des services de diagnostic et de traitement des maladies ophtalmiques par l'intermédiaire d'institutions médicales ophtalmiques, y compris des services médicaux spécialisés pour la cataracte, la réfraction, les maladies du fond d'œil, le strabisme, l'amblyopie et l'ophtalmologie pédiatrique, les maladies de la surface oculaire, le glaucome et d'autres. L'entreprise est également engagée dans la vente au détail de lunettes et de produits pharmaceutiques. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Installations et services en soins de santé