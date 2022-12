En haut, en bas, en haut encore : Les actions liées au football au Japon reflètent la performance de Samurai Blue.

Ayant également battu l'Allemagne, quadruple championne, lors de son premier match la semaine dernière, le Japon se qualifie pour le tour à élimination directe en tête du classement. Il a perdu contre le Costa Rica dimanche.

CyberAgent Inc, qui a diffusé en continu tous les matchs de la Coupe du monde sur sa plate-forme Abema, a été de loin la meilleure performance de la moyenne des actions Nikkei, bondissant de 7,3 % avant de terminer en hausse de 3,95 %. L'indice de référence Nikkei a baissé de 1,59%.

L'accès à la plateforme de streaming de la société a atteint un record de plus de 10 millions le jour où le Japon a remporté une victoire surprise contre l'Allemagne. À la fin du deuxième match contre le Costa Rica, le nombre de visionnages de la semaine sur Abema avait dépassé les 30 millions.

"Avec ce dernier match contre l'Espagne, nous nous attendons à un nouveau sommet pour les chiffres d'accès", a déclaré Sonoko Miyakawa, responsable des relations avec les investisseurs chez CyberAgent.

Le fabricant de vêtements de sport Mizuno Corp et la chaîne de pubs de style britannique Hub Co, qui ne sont pas cotés au Nikkei, ont gagné 0,98% et 7,03%, respectivement.

Lundi, au lendemain de la défaite du Japon, les actions de CyberAgent ont chuté de 7,6 %, Mizuno de 3,7 % et Hub de 17,5 %, alors que les supporters perdaient tout espoir de voir le Japon passer au tour suivant, avec l'Espagne comme adversaire final.

Un porte-parole de Mizuno a déclaré que les ventes de chaussures de football au cours des 10 jours jusqu'au 1er décembre ont plus que doublé par rapport à la même période de l'année précédente dans ses deux magasins en propre et ont été multipliées par 1,4 en ligne.

"Nous recevons notamment beaucoup d'appels concernant les chaussures de football en édition limitée que portent les Samouraïs Bleus", a déclaré un porte-parole de Mizuho.

L'exploitant de pubs Hub a déclaré que le COVID-19 pourrait assombrir les comparaisons avec la dernière Coupe du monde en 2018, mais que "de grands espoirs reposent" sur le reste du tournoi.