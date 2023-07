HUB GROUP, INC. : Morgan Stanley n'est pas inspiré par le dossier

Hub Group, Inc. est un fournisseur de solutions de chaîne d'approvisionnement, qui propose des services complets de gestion du transport et de la logistique. L'offre de services de la société comprend une gamme complète de services de transport de marchandises et de logistique, dont certains sont fournis par des actifs que la société possède et exploite, et d'autres par des tiers avec lesquels elle passe des contrats. Ses services de transport comprennent le camionnage intermodal, de charge complète, de charge partielle (LTL), à plat, à température contrôlée, dédié et régional. Ses services logistiques comprennent des solutions logistiques d'externalisation complètes, des services de gestion du transport, la consolidation de fret, l'entreposage et l'exécution, la livraison du dernier kilomètre, les services de colis et internationaux. La société sert une clientèle diversifiée dans une gamme d'industries, y compris la vente au détail, les produits de consommation et les biens durables.

Secteur Frêt au sol et logistique