HUB24 Limited est un fournisseur australien de solutions intégrées de plateformes, de technologies et de données. La société fournit des services de technologie et de données par l'intermédiaire de HUBconnect Pty Ltd (HUBconnect) et d'Agility Applications Pty Ltd (Agility). Sa plateforme offre aux conseillers et à leurs clients une gamme complète d'options d'investissement, y compris des solutions de portefeuilles gérés, ainsi que des fonctionnalités améliorées en matière de transactions et de rapports. La plateforme est reconnue pour fournir des solutions de produits de choix, ce qui crée de la valeur pour les conseillers et leurs clients. HUBconnect se concentre sur l'exploitation des données et de la technologie pour fournir des solutions aux défis communs des agents de change, des licenciés et des conseillers et pour permettre à un plus grand nombre d'Australiens de bénéficier de conseils professionnels. Ses produits comprennent des portefeuilles gérés, des investissements, des pensions de retraite et des assurances. Elle propose des solutions de retraite, ainsi que des solutions technologiques, de données, de reporting et de connectivité. Elle fournit également des portails clients pour les comptables et les conseillers financiers.