Hubbell Incorporated est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d'équipements utilisés dans la transmission de l'électricité. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements pour réseaux de distribution d'électricité (58%) : commutateurs, parafoudres, isolateurs, douilles, bagues, systèmes de fixation et d'isolation, capteurs, transformateurs, sectionneurs, compteurs, dispositifs pour installations souterraines, équipements pour lignes et poteaux électriques, etc. ; - équipements pour installations électriques (42%) : interrupteurs, bornes de recharge, relais, raccords, contacteurs, prises, résistances, plaques murales, boitiers, systèmes d'éclairage, systèmes de gestion de câblage, panneaux de commande, etc. utilisés dans les secteurs industriels, résidentiels, informatiques, hospitaliers, de l'énergie, des télécommunications, etc. A fin 2022, Hubbell Incorporated dispose de 48 sites de production dans le monde. 91,7% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Equipements et composants électriques