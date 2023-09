Hubbell Incorporated est un fabricant de solutions électriques et utilitaires destinées à une gamme d'applications pour les clients et le marché final. La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir les solutions électriques et les solutions utilitaires. Le secteur des solutions électriques comprend des entreprises qui vendent des produits en stock et des produits personnalisés, notamment des produits de câblage pour applications standard et spéciales, des produits électriques de base, des connecteurs et des produits de mise à la terre, des appareils d'éclairage et des commandes, ainsi que d'autres équipements électriques. Le secteur des solutions pour les services publics comprend des entreprises qui conçoivent et fabriquent divers produits de distribution, de transmission, de sous-station et de télécommunications utilisés principalement par les industries des services publics d'électricité, d'eau, de gaz et de télécommunications. Ces offres comprennent des infrastructures de comptage avancées, des compteurs et des dispositifs périphériques, ainsi que des services logiciels. Ses produits sont vendus à une gamme de distributeurs et d'utilisateurs, tels que des services publics, des entreprises de télécommunications, des sociétés de construction et d'ingénierie.

Secteur Equipements et composants électriques