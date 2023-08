Hubei Dinglong CO.,Ltd, anciennement Hubei Dinglong Chemical CO.,Ltd, est une société chinoise principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication, la distribution et la prestation de services de matériaux d'information électroniques, de semi-conducteurs, de matériaux optoélectroniques et de nouveaux matériaux fonctionnels. Les principaux produits de la société comprennent les toners polymères couleur, les puces consommables, les rouleaux de développement, les cartouches renouvelables et générales, les puces consommables universelles pour l'impression laser et l'impression rapide et les tampons de polissage chimico-mécanique (CMP), entre autres. La société est également impliquée dans l'impression rapide graphique numérique et l'impression en nuage. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits chimiques de base