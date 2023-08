Hubei DOTI Micro Technology Co Ltd est une société basée en Chine dont l'activité principale est la production de composants optoélectroniques. La société se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de composants optoélectroniques de précision à couche mince. Les principaux produits de la société sont les filtres pour caméras et les composants de communication optique. Les produits de la société sont principalement utilisés dans l'électronique grand public, les caméras de véhicules, les équipements de surveillance de sécurité, la transmission de signaux, les centres de données et d'autres domaines.

Secteur Appareils électroniques