HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est le développement et la distribution de logements commerciaux, ainsi que la fabrication et la distribution de produits métalliques. Les projets immobiliers de la société sont principalement des immeubles résidentiels commerciaux, y compris des immeubles de grande hauteur, des maisons à plusieurs étages, des petits immeubles de grande hauteur et des villas. Les produits métalliques de la société comprennent notamment des câbles pour pneus radiaux, des torons en acier pour béton précontraint (PC), des câbles en acier et des fils en acier. La société exerce ses activités sur le marché national, avec pour principal marché la Chine centrale.

Secteur Développement et opérations immobilières