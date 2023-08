HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO. LTD, anciennement Hubei Hongcheng General Machinery Co. Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la distribution de produits pharmaceutiques. Les produits de la société comprennent des séries de produits pour le dégagement de la chaleur et la désintoxication, pour le système digestif, pour la pédiatrie, pour la respiration, pour le système cardiovasculaire et pour la gynécologie. Ses produits pharmaceutiques se présentent sous forme de comprimés, de mélanges, d'injections, de capsules, de granules et de sprays, entre autres. La société distribue principalement ses produits sur les marchés nationaux.

Secteur Produits pharmaceutiques