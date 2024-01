Hubei W-OLF Photoelectric Technology Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de composants optoélectroniques de précision en couches minces. Ses composants optoélectroniques de précision à couche mince comprennent des filtres de coupure infrarouge (IRCF) et des filtres biométriques. Le principal produit de la société est le filtre à coupure infrarouge. Ce produit est principalement utilisé dans les domaines de l'imagerie numérique, tels que les appareils photo mobiles, les appareils photo intégrés aux ordinateurs, les appareils photo des voitures et les caméras de sécurité. La société distribue principalement ses produits sur le marché national.

Secteur Equipements et pièces électroniques