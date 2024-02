Huber+Suhner AG, anciennement Huber und Suhner AG, est un fabricant suisse de composants et de systèmes de connectivité électrique et optique pour les marchés de la communication, du transport et de l'industrie. Huber und Suhner AG opère, avec ses filiales, dans trois secteurs d'activité : Radio Fréquence, Fibre Optique et Basse Fréquence. Le segment Radiofréquence comprend le développement, la fabrication et la distribution de produits de technologie radiofréquence, tels que des connecteurs, des câbles coaxiaux, des parafoudres, des antennes et des composants et systèmes pour les applications de communication, de transport et industrielles. Le segment des fibres optiques comprend le développement, la fabrication et la distribution de câbles à fibres optiques et de composants et systèmes pour des applications dans les domaines de la communication et de l'industrie. Le segment des basses fréquences comprend le développement, la fabrication et la distribution de câbles en cuivre, ainsi que des systèmes de câbles pour des applications dans les transports et l'industrie principalement.

Secteur Communications et réseautage