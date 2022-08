Huber+Suhner dépasse les attentes au premier semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste des systèmes de connectivité électrique Huber+Suhner a dépassé les attentes du marché au premier semestre, tant au niveau des ventes que de la rentabilité. Le bénéfice net a crû de 4,6% à 43,8 millions, indique mardi l'entreprise appenzelloise.

Les ventes ont augmenté de 12,5% à 477,4 millions de francs suisses, pour une croissance organique de 11,4%. Confronté à des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement et à la hausse des coûts de production, le groupe a procédé à des hausses de prix pour limiter l'impact sur les marges.

Les entrées de commandes ont également poursuivi leur progression, totalisant 498,4 millions, étoffant encore le déjà solide carnet d'ordres. Le ratio book-to-bill s'établissait à 1,04.

Le résultat opérationnel (Ebit) a atteint 54 millions, en hausse de 4,4% sur un an. La marge afférente a reculé à 11,3%, après 12,2% un an plus tôt, en raison des coûts liés à la sortie des activités en Russie. Elle reste toutefois dans le haut de la fourchette de l'objectif d'une marge entre 9 à 12% à moyen terme.

Le groupe a également étendu ses capacités de production, notamment en Pologne et en Tunisie, portant le nombre d'employés à 4678.

Huber+Suhner dépasse à tous les niveaux les prévisions du consensus AWP.

Sur l'ensemble de l'année, les ventes devraient progresser de 6 à 8% tandis que la marge Ebit devrait être comprise entre 10 et 12%.

ol/al