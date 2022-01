Huber+Suhner: nette hausse du chiffre d'affaires annuel

Zurich (awp) - Le spécialiste de la connectivité électrique et optique Huber+Suhner a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires et des entrées de commandes en nette progression, grâce à la performance de ses trois secteurs d'activité.

Durant la période sous revue, les recettes se sont étoffées de 16,9% à 862,9 millions de francs suisses. Hors effets d'acquisitions et de changes, la hausse est de 13,8%, indique vendredi un communiqué se basant sur des chiffres non audités.

Les segments Industrie (+22%), Communication (+18%) et Transport (+11%) ont tous les trois évolué positivement. Dans la dernière division, l'automobile a compensé la faiblesse de l'unité trains.

Quant aux entrées de commandes, elles ont bondi de 33% à 995,6 millions, grâce à aux activités Industries (+24%), Communications (+47%) et Transport (+26%). La sous-unité trains n'a pas encore pu atteindre son niveau d'avant la pandémie, précise la société.

A la faveur des solides entrées de commandes, le carnet d'ordres a augmenté de plus de 100 millions de francs suisses à fin 2021.

Les résultats sont supérieurs au consensus AWP. Les chiffres détaillés seront publiés le 8 mars.

"Les commandes et les ventes sont bien supérieures à nos attentes et à celles du marché", fait remarquer Mark Diethelm, de Vontobel. L'analyste rappelle en outre que la direction a en décembre revu à la hausse ses attentes pour le bénéfice opérationnel (Ebit). Au vu des résultats solides publiés ce vendredi, le consensus pourrait également augmenter ses projections pour 2021 et 2022.

Après être parvenue un moment à évoluer au-dessus de son cours de clôture de la veille, l'action Huber+Suhner a cédé près de 0,9% à 79,30 francs suisses, surperformant cependant la moyenne du marché (SPI) en baisse de 1,63%.

lk/al/buc