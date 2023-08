HubSpot, Inc. propose une plateforme de gestion de la relation client (CRM) basée sur le cloud. La plateforme CRM de la société est composée d'un hub marketing, d'un hub ventes, d'un hub services, d'un hub système de gestion de contenu (CMS), d'un hub opérations ainsi que d'autres outils, intégrations et d'une solution de paiement qui permet aux entreprises d'attirer, d'engager et de ravir les clients tout au long de l'expérience client. Sa plateforme CRM comprend des applications intégrées qui créent une expérience client cohérente et adaptable. Ces applications intégrées comprennent les blogs, la gestion du contenu des sites web, la messagerie, les chatbots, les médias sociaux, l'automatisation du marketing, l'email, la notation prédictive des prospects, la productivité des ventes, les outils de billetterie et de service d'assistance, l'analyse et le reporting. La société fournit également des services professionnels, qui consistent en des services d'accueil des clients, de formation et de conseil. Elle se concentre sur la vente de sa plateforme de gestion de la relation client (CRM) aux entreprises du marché intermédiaire (B2B) sur la base d'un abonnement.

Secteur Logiciels