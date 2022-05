HubSpot, Inc. : Needham & Co. à l'achat

Données financières USD EUR CA 2022 1 727 M - 1 644 M Résultat net 2022 -109 M - -104 M Tréso. nette 2022 1 086 M - 1 033 M PER 2022 -128x Rendement 2022 - Capitalisation 16 285 M 16 285 M 15 502 M VE / CA 2022 8,80x VE / CA 2023 6,76x Nbr Employés 5 895 Flottant 93,0% Graphique HUBSPOT, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HUBSPOT, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 25 Dernier Cours de Clôture 341,21 $ Objectif de cours Moyen 619,78 $ Ecart / Objectif Moyen 81,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yamini Rangan Chief Executive Officer & Director Kathryn Bueker Chief Financial Officer & Accounting Officer Brian Patrick Halligan Executive Chairman Dharmesh Shah Director & Chief Technology Officer Ronald Scott Gill Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) HUBSPOT, INC. -48.23% 16 285 ORACLE CORPORATION -16.52% 194 242 SAP SE -23.76% 117 090 SERVICENOW INC. -27.70% 94 082 CONSTELLATION SOFTWARE INC. -15.40% 32 779 SENSETIME GROUP INC. -10.18% 20 946