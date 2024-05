HubSpot, Inc. fournit une plateforme client qui aide les entreprises à se connecter et à se développer. La société offre une connexion transparente aux équipes en contact avec la clientèle grâce à une plateforme unifiée qui comprend des hubs d'engagement alimentés par l'intelligence artificielle (IA), un produit intelligent de gestion de la relation client (CRM) et un écosystème connecté avec plus de 1 500 intégrations de places de marché d'applications, un réseau communautaire et des contenus éducatifs. Ses hubs d'engagement comprennent Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Operations Hub, Content Management System (CMS) Hub et Commerce Hub, qui permettent aux entreprises d'attirer, d'engager et de ravir les clients tout au long de leur cycle de vie. Le Smart CRM est la couche fondamentale qui combine les données clients avec l'IA pour alimenter l'ensemble de la plateforme client avec des profils clients unifiés et des outils pour gérer et gouverner les processus d'équipe et d'entreprise. Elle se concentre sur la vente aux entreprises du marché intermédiaire interentreprises (B2B). La société vend sa plateforme client sur la base d'un abonnement.

Secteur Logiciels