HubSpot, Inc. a annoncé qu'Andrew Anagnost, Président et CEO d'Autodesk, rejoindra le Conseil d'Administration de la société à compter du 5 septembre. Andrew Anagnost apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des produits, des affaires et du marketing, en se concentrant sur la stratégie, la transformation et le développement de produits. Anagnost rejoint le conseil d'administration de HubSpot alors qu'Avanish Sahai quitte le conseil d'administration, également à compter du 5 septembre. Sahai a rejoint le conseil d'administration de HubSpot en 2018 et sa profonde expertise sur les plateformes et les partenariats a eu un grand impact sur la croissance de la plateforme client de HubSpot. Avant de devenir président-directeur général d'Autodesk en juin 2017, M. Anagnost a occupé le poste de directeur du marketing et de vice-président directeur de l'organisation Business Strategy & Marketing.

À ce titre, il a été l'architecte et le chef de file de la transition du modèle d'affaires d'Autodesk, faisant de l'entreprise un fournisseur de solutions SaaS (Software-as-a-Service). Au début de sa carrière chez Autodesk, M. Anagnost a dirigé le développement des produits de fabrication de l'entreprise et a fait passer le chiffre d'affaires d'Autodesk Inventor à plus de 500 millions de dollars.