Hudaco Industries Limited est spécialisé dans la distribution de produits industriels et de produits de consommation durables. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de consommation durables (52,2%) : composants automobiles (câbles d'allumage, kits d'embrayage et joints hydrauliques), équipements de sécurité (équipements de détection des intrus, de contrôle d'accès et de vidéosurveillance), équipements de communication, outils électriques et moteurs marins ; - consommables industriels (47,8%) : roulements, moteurs électriques, moteurs diesel, filtres à air et à huile, tubes thermoplastiques, câbles électriques, etc. 90,1% du CA est réalisé en Afrique du Sud.

Secteur Conglomérats spécialisés dans les biens de consommation