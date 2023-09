Hudbay Minerals Inc. est une société minière spécialisée dans le cuivre. La société a des activités et un portefeuille de projets de croissance dans le domaine du cuivre au Canada, au Pérou et aux États-Unis, pays où l'exploitation minière est la plus efficace. Le portefeuille d'exploitation de la société comprend la mine Constancia à Cusco (Pérou), les opérations de Snow Lake au Manitoba (Canada) et la mine Copper Mountain en Colombie-Britannique (Canada). Son pipeline de croissance comprend le projet Copper World en Arizona, le projet Mason au Nevada (États-Unis), le projet Llaguen à La Libertad (Pérou) et plusieurs opportunités d'expansion et d'exploration à proximité de ses opérations existantes. La société détient 75 % de la mine Copper Mountain, située au sud de Princeton, en Colombie-Britannique. La mine Copper Mountain est une mine à ciel ouvert conventionnelle, exploitée par camions et pelles. La mine dispose d'une usine d'environ 45 000 tonnes par jour qui utilise un circuit conventionnel de concassage, de broyage et de flottation pour produire des concentrés de cuivre avec des crédits d'or et d'argent.

Secteur Exploitations minières et métallurgie