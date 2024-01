Huddled Group PLC, anciennement Let's Explore Group PLC, est une société basée au Royaume-Uni qui se concentre sur la construction d'un portefeuille de marques de commerce électronique. La société a développé le marketing numérique et le commerce électronique. Elle s'est engagée à fournir de la valeur et des services dans le monde en pleine croissance du commerce électronique. Elle exerce également une activité de détaillant en ligne qu'elle a rebaptisée "Discount Dragon". Discount Dragon est une entreprise de commerce électronique qui s'adresse directement aux consommateurs et qui se concentre principalement sur la vente de produits de consommation courante de marque, surtout des produits d'épicerie sèche et en conserve et des boissons. Elle a investi dans Discount Dragon, notamment en lui donnant une nouvelle image de marque et en mettant en place un nouveau système de gestion d'entrepôt. Discount Dragon opère à partir d'un entrepôt appartenant à un tiers, situé à Leigh, près de Manchester. Toutes les commandes sont passées par l'intermédiaire de son site web, qui fonctionne sur une plate-forme de commerce électronique.

Secteur Internet