Huddled Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui se consacre à la constitution d'un portefeuille de marques de commerce électronique. Les marques de commerce électronique de la société comprennent Discount Dragon, BeerMonster, Let's Explore, Vodiac et Food Circle. Discount Dragon est une entreprise de commerce électronique qui s'adresse directement aux consommateurs et qui se spécialise dans l'offre de rabais sur les produits de consommation courante de marque (FMCG), les produits d'épicerie sèche et les boissons. BeerMonster est une entreprise de commerce électronique qui s'adresse aux amateurs de bières artisanales et qui propose une sélection de bières artisanales, de cidres et de spiritueux à prix réduits. Let's Explore a pour vocation d'inspirer et d'éduquer par le biais d'expériences immersives. Vodiac propose une entrée dans le monde de la réalité virtuelle avec son casque pour smartphone. Grâce à son partenariat avec QVC et certains détaillants, elle offre des expériences de réalité virtuelle aux utilisateurs. Food Circle est un détaillant en ligne qui s'adresse directement aux consommateurs et qui se spécialise dans les aliments à prix réduits pour les régimes sains et spécialisés, tels que les produits à haute teneur en protéines et les produits énergétiques.